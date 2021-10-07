إسرائيل.. تعيين رئيس جهاز الشاباك الجديد قد يواجه تأخيرا

أفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن تعيين رئيس جهاز الأمن الجديد "ر" قد يتأخر بسبب رسالة مجهولة تحتوي على مزاعم ضد الأخير والتي يجب على اللجنة أن تفحصها.

وأوضحت القناة أنه من المفترض أن تجتمع لجنة تعيين المسؤولين الكبار يوم غد الجمعة وستبث بقرار تعيين "ر"، مشيرة إلى أن الرسالة كانت وصلت للجنة قبل تعيينه نائبا لرئيس الشاباك، لكن في حينه تعيينه لم يتطلب مصادقة من اللجنة.

ولفتت القناة إلى أنه حتى لو كان الحديث يدور عن معلومات كاذبة، لكن يجب على اللجنة أن تقوم بفحص المعلومات.

وعلق "ر"، على الرسالة قائلا: "الحديث يدور عن رسالة مجهولة كتبت وبعثت قبل ثلاث سنوات ونشرت الآن بنطاق واسع، يقف من وراء الرسالة مسؤول صاحب مصلحة والذي أراد في حينه أن يلحق بتعينين"، مضيفا: "الرسالة لا تعتمد على أساس واقعي، مليئة بالأكاذيب وتهدف أيضا هذه المرة إلحاق الضرر بالتعيين. وإن تطلب الأمر، شهادات حول هذا سيتم عرضها أمام لجنة تعيين المسؤولين الكبار".

المصدر: i24news