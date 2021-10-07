بيسكوف: لا يوجد وهم في روسيا بشأن استئناف الحوار مع الناتو

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن تصرفات الناتو لا تسمح لروسيا الاتحادية، ببناء أوهام حول استئناف الحوار مع الحلف.

وشدد بيسكوف، في حديث للصحفيين، على أن هذه الآفاق تتقوض بشكل كامل.

وأضاف ممثل الكرملين: "هناك تناقض واضح بين تصريحات ممثلي الناتو حول الرغبة في تطبيع العلاقات مع بلادنا، وبين تصرفاتهم الحقيقية".

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وأشار بيسكوف، خلال تعليقه على قرار الحلف بتقليص عدد الدبلوماسيين الروس المعتمدين لديه، إلى أن "هذه التصرفات، لا تسمح لنا بالطبع، ببناء الأوهام حول إمكانية تطبيع العلاقات واستئناف الحوار مع الناتو، وعمليا يتم تقويض هذه الآفاق بشكل كامل".

في وقت سابق، أكد الناتو أنه ألغى اعتماد ثمانية من موظفي البعثة الروسية لدى الحلف وخفض العدد المعتمد إلى 10.

المصدر: نوفوستي