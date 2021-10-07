"محادثات ممتازة".. عبداللهيان يعلق على نتائج لقائه مع لافروف

وصف وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان مباحثاته الأخيرة مع نظيره الروسي سيرغي لافروف بأنها كانت "ممتازة"، مشيرا إلى اتفاقهما على "تنسيق وثيق" بشأن القضايا الإقليمية والدولية.

وكتب عبد اللهيان عبر "تويتر" اليوم الخميس: "محادثات ممتازة في موسكو مع وزير الخارجية لافروف حول مجموعة واسعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، منها – على سبيل المثال لا الحصر - أفغانستان والقوقاز وسوريا واليمن وخطة العمل الشاملة المشتركة".

وأضاف الوزير الإيراني أنه اتفق مع لافروف على "التنسيق الوثيق في القضايا الإقليمية والعالمية، وتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية الثنائية".

Excellent talks in Moscow with FM Lavrov on wide range of issues of mutual interest, IBNLT Afghanistan, Caucasus, Syria, Yemen and the JCPOA.



Agreed to closely coordinate on regional & global issues, and to further enhance bilateral political, economic and cultural relations. pic.twitter.com/9nwDeN1eHU — H.Amirabdollahian امیرعبداللهیان (@Amirabdolahian) October 7, 2021

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وكان عبد اللهيان قد ذكر خلال مؤتمر صحفي مشترك مع لافروف في موسكو أمس أن موسكو وطهران اتفقتا على تنظيم لقاء الرئيسين الروسي والإيراني "في إحدى العاصمتين".

المصدر: RT