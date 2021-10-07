زعماء أجانب يهنئون بوتين بعيد ميلاده.. وملفات دولية ضمن الأجندة

تلقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس التهاني من العديد من زملائه الأجانب بمناسبة عيد ميلاده الـ69.

وأكدت الرئاسة الروسية (الكرملين) أن بوتين يتلقى رسائل وبرقيات متعددة من رؤساء ورؤساء حكومات دول أجنبية وقادة منظمات دولية.

وخاصة، قدم 12 زعيما أجنبيا التهاني إلى بوتين هاتفيا، وهم:

الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف

رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان

الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو

رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت

الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف

الرئيس الكازاخستاني السابق نور سلطان نزارباييف

الرئيس القرغيزي صدير جباروف

الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمن

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

رئيس تركمانستان قربانقولي بيردي محمدوف

رئيس وزراء أوزبكستان شوكت ميرضيايف

رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا.

ولفت الكرملين إلى أن بوتين خلال هذه الاتصالات ناقش مع كل من هؤلاء الزعماء مسائل متعلقة بتنمية العلاقات الثنائية وملفات دولية ملحة.

المصدر: RT