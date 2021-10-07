قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في تعليقها على انتقاد أوكرانيا لعقد الغاز بين روسيا وهنغاريا، إن نظام كييف بالذات مذنب في خروج أوكرانيا من اللعبة.

وشددت زاخاروفا على أنه "لولا اعتماد نظام كييف للسلوك غير اللائق كنوع من الرياضة، لكانت أوكرانيا ستبقى على منصة الفائزين".

وأضافت زاخاروفا: "دعونا نتذكر التصريح الذي أدلى به مؤخرا رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، حول الوقاحة كعامل ضروري في السياسة الأوكرانية".

في وقت سابق، قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال، إن هنغاريا بصفتها دولة ذات سيادة، لها الحق في عقد غاز مع روسيا، لكنه شجب القرار الهنغاري، باعتباره غير مناسب لسلوك الشركاء الأوروبيين.

في 27 سبتمبر، وقعت هنغاريا مع "غازبروم" على عقد لتوريد 4.5 مليار متر مكعب من الغاز سنويا على مدار الـ15 عاما القادمة.

المصدر: نوفوستي