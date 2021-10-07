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مسؤول بالجمارك الإيرانية لـ RT: معلوماتنا تفيد بتواصل تردد الشاحنات الإيرانية على المعابر مع تركيا

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مسؤول بالجمارك الإيرانية لـ RT: معلوماتنا تفيد بتواصل تردد الشاحنات الإيرانية على المعابر مع تركيا
AFP
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في تصريح خاص لـ RT قال مسؤول بالعلاقات العامة في الجمارك الإيرانية، إن المعلومات المتوفرة تفيد بتواصل حركة الشاحنات الإيرانية على المعابر المشتركة مع تركيا.

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وقال المسؤول في الجمارك الإيرانية إن التقارير التي وصلت من المعابر المشتركة مع تركيا كانت تفيد باستمرار تردد الشاحنات الإيرانية، مشيرا إلى أنه لم يسمع شيئا اليوم عن إغلاق المعابر من الجانب التركي أو عدم السماح للشاحنات الإيرانية بالعبور.. ووعد المسؤول الإيراني بأنه "سيتابع الوضع على الحدود الايرانية التركية وسيزودنا بالمستجدات".

وكانت أنباء تحدثت عن إغلاق السلطات التركية لجميع المعابر الحدودية المشتركة أمام الشاحنات الإيرانية على خلفية التوتر في العلاقات بين إيران وأذربيجان.

المصدر: RT

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