في يوم ميلاده.. بوتين يبحث مع أردوغان العلاقات الروسية-التركية وملفات إقليمية
بين جملة من الاتصالات التي تلقاها اليوم الخميس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة عيد ميلاده، أجرى بوتين مكالمة مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان.
وأكدت الرئاسة التركية على حسابها في "تويتر" اليوم الخميس أن أردوغان هنأ بوتين بعيد ميلاده، مضيفة أن الزعيمين بحثا خلال المكالمة العلاقات بين أنقرة وموسكو وملفات إقليمية.
President @RTErdogan spoke by phone with President Vladimir Putin of Russia.— Turkish Presidency (@trpresidency) October 7, 2021
Turkey-Russia relations and regional matters were discussed during the talk.
President Erdoğan congratulated President Putin on his birthday.
وأكد الكرملين أن بوتين تلقى اليوم اتصالات من رؤساء ورؤساء حكومات عشر دول بمناسبة عيد ميلاده، بما في ذلك مكالمته مع أردوغان.
المصدر: RT
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