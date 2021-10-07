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في يوم ميلاده.. بوتين يبحث مع أردوغان العلاقات الروسية-التركية وملفات إقليمية

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في يوم ميلاده.. بوتين يبحث مع أردوغان العلاقات الروسية-التركية وملفات إقليمية
AP
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بين جملة من الاتصالات التي تلقاها اليوم الخميس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة عيد ميلاده، أجرى بوتين مكالمة مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

وأكدت الرئاسة التركية على حسابها في "تويتر" اليوم الخميس أن أردوغان هنأ بوتين بعيد ميلاده، مضيفة أن الزعيمين بحثا خلال المكالمة العلاقات بين أنقرة وموسكو وملفات إقليمية.

وأكد الكرملين أن بوتين تلقى اليوم اتصالات من رؤساء ورؤساء حكومات عشر دول بمناسبة عيد ميلاده، بما في ذلك مكالمته مع أردوغان.

المصدر: RT

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