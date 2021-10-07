مسؤول فرنسي يطلق على تايوان مصطلحا يثير غضب الصين

وصف البرلماني الفرنسي وزير الدفاع الأسبق آلان ريتشارد الذي يزور تايوان ضمن وفد من مجلس الشيوخ الجزيرة بأنها "دولة"، وهو مصطلح يهدد بإثارة غضب بكين.

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وكانت الصين قد احتجت على هذه الزيارة وخاطبت بهذا الشأن الخارجية الفرنسية التي رفضت احتجاجها بالقول إن اعضاء المجلس أحرار في تحركاتهم، فيما وصفت السفارة الصينية في باريس الخطوة بأنها قد تمس بالعلاقات الصينية الفرنسية.

والتقى وفد أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي مع رئيسة تايوان، تساي إنغ-وين صباح الخميس، في إطار ما وصف بالتبادل البرلماني المنتظم بين البلدين.

وتأتي الزيارة في ظل تفاقم للتوتر بين الصين والجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي.

إلى ذلك، منحت الرئيسة تساي وزير الدفاع الفرنسي الأسبق، آلان ريشار، وسام السحب المؤاتية، اعترافا وتقديرا لـ"مساهماته في العلاقات بين تايوان وفرنسا"، كما شكرته على قيادته للجهود في مجلس الشيوخ الفرنسي لتمرير قرار يدعم السماح لتايوان بالمشاركة في المنظمات الدولية مثل منظمة الصحة العالمية.

وتقول الصين إن تايوان إقليم خاص بها وتعارض أي تفاعل دولي مع الجزيرة مثل عضويتها بمنظمة الصحة العالمية والاجتماعات مع المسؤولين الحكوميين الأجانب، مشيرة إلى أنها في وضع انفصالي.

ويعتزم ريشار مع أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي الثلاثة الآخرين مقابلة المسؤولين الاقتصاديين والصحيين التايوانيين، ومجلس شؤون البر الرئيس خلال إقامتهم التي تستغرق خمسة أيام.

وهذه هي الزيارة الثالثة لريتشارد إلى تايوان، بعد 2015 و2018. وهو يترأس مجموعة الصداقة التايوانية في مجلس الشيوخ الفرنسي.

المصدر: AB