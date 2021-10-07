تركيا واليونان تجريان جولة جديدة من المحادثات لتسوية خلافاتهما

استضافت أنقرة أمس الأربعاء جولة جديدة من المحادثات التشاورية التركية-اليونانية الرامية إلى تسوية الخلافات بين الجارتين المنتميتين إلى حلف الناتو.

وأكدت وزارتا خارجية تركيا واليونان عبر "تويتر" إجراء الجولة الـ63 من المحادثات التشاورية في أنقرة أمس، دون شرح المزيد من التفاصيل.

63rd round of Consultative Talks between Turkey and Greece was held in Ankara today. pic.twitter.com/d3JGxL2hlh — Turkish MFA (@MFATurkey) October 6, 2021

The 63rd round of Exploratory Talks took place today in Ankara



Ο 63ος γύρος των Διερευνητικών Επαφών έλαβε χώρα σήμερα στην Άγκυρα — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) October 6, 2021

وانطلقت هذه المحادثات في مارس عام 2002 في أنقرة، وشهدت انقطاعا دام خمس سنوات.

وفي يناير الماضي، اتفق الطرفان عقب جولة جديدة من التصعيد بينهما على استئناف هذه المحادثات.

وجرت الجولة السابقة، الـ62، من المحادثات في أنقرة في 16 مارس.

وتستهدف هذه المحادثات إنشاء منصة تتيح لأنقرة وأثينا مناقشة خلافاتهما في بحر إيجه وشرق المتوسط.

المصدر: RT + "الأناضول"