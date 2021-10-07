نائبة رئيس الفلبين تعلن ترشحها لرئاسة البلاد

أعلنت ليني روبريدو، نائبة الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، اليوم الخميس، ترشحها لرئاسة البلاد في الانتخابات المقررة في مايو 2022.

وقالت روبريدو: "لقد اتخذت قراري، نحن بحاجة إلى تحرير أنفسنا من وضعنا الحالي. سأقاتل، سنقاتل معا.. لذلك أعلن ترشحي للانتخابات الرئاسية عام 2022"، مشيرة إلى إنها في البداية لم ترغب في الترشح، لكنها أدركت أن "الوقت قد حان لتغيير الحكم الفاسد والقاسي مع قائد مؤهل".

وأقرت روبريدو بأنها لا تملك الأموال والآليات اللازمة "على عكس المرشحين الأقوياء الآخرين"، ومع ذلك حثت أنصارها على "إسماع أصواتهم" لأنها يمكن أن تساعد حملتها.

وقالت إن بإمكانهم إخبار الآخرين بجهود مكتبها لمساعدة الفلبينيين، خاصة أثناء جائحة كوفيد-19، على الرغم من ميزانيتهم ​​الضئيلة، مضيفة: "التغيير في الحكم لا يمكن أن يحدث دون اتخاذ قفزة أمل.. وهذا ما أفعله وأحث الآخرين على القيام به".

هذا وشغلت روبريدو (56 عاما) منصب نائبة الرئيس منذ أن أدى كلاهما اليمين الدستورية عام 2016. لكنها اختلفت مع دوتيرتي حول العديد من القضايا ووصفت ما يسمى بحربه المميتة على المخدرات بأنها فاشلة".

المصدر: CNN Philippines