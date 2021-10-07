قبرص لا تعتقد أن إيران تقف وراء مخطط استهداف إسرائيليين في الجزيرة

تعتقد السلطات القبرصية أن إيران لا تقف وراء مخطط استهداف رجال أعمال إسرائيليين في الجزيرة، على الرغم من مزاعم إسرائيل بأن الحادثة كانت هجوما إرهابيا مخططا له.

وذكر موقع Philenews القبرصي أن السلطات مقتنعة أيضا بأن هدف القاتل المأجور في مؤامرة القتل لم يكن الملياردير الإسرائيلي تيدي ساغي، وإنما أفرادا آخرين يعملون في شركته.

وزعمت بعض المصادر أن الهجوم الذي تم إحباطه كان محاولة اغتيال لساغي مرتبطة بصفقاته التجارية. لكن الحكومة الإسرائيلية حملت يوم الاثنين "الإرهاب الإيراني" مسؤولية الهجوم المخطط له في الأسبوع الماضي، وقالت إن ساغي كان هدفا فقط لكونه رجل أعمال إسرائيلي.

وكشفت التحقيقات أن المشتبه فيه وصل إلى قبرص قبل ثلاثة أسابيع عبر مطار لارنكا الدولي قادما من روسيا، وقام بزيارات يومية تقريبا إلى الشطر الشمالي من الجزيرة.

وأفادت تقارير صحفية محلية بأن المشتبه فيه يلتزم الصمت وليس هناك أي أدلة تربطه مع "أنشطة إرهابية".

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"