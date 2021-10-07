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الولايات المتحدة تنشر قاذفتين استراتيجيتين في أوروبا

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الولايات المتحدة تنشر قاذفتين استراتيجيتين في أوروبا
Reuters US AIR FORCE
قاذفة استراتيجية أمريكية من نوع B-1B Lancer
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أعلنت القيادة الأوروبية للقوات المسلحة الأمريكية عن نشر قاذفتين استراتيجيتين من نوع B-1B Lancer في قاعدة "فارفورد" في بريطانيا.

وأكدت القيادة في بيان لها، يوم الأربعاء، أن القاذفتين مع المعدات والكوادر من قاعدة "دايس" الجوية في تكساس وصلتا إلى قاعدة "فارفورد" للقوات الجوية الملكية البريطانية في انجلترا لأداء المهمة المقررة للمجموعة العملياتية من القاذفات.

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وأشارت القيادة الأمريكية إلى أنها تنفذ مثل هذه العمليات منذ عام 2018 بمشاركة قاذفات B-1B Lancer وB-52H Stratofortress وB-2 Spirit، مضيفة أن تلك العمليات والتدريبات المشتركة مع الحلفاء في الناتو تعزز "القدرات على التصدي للتحديات ومواجهة خصومنا على المستوى العالمي".

المصدر: "إنترفاكس"

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