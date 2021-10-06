الشرطة الأمريكية تعتقل مشتبها به في إطلاق نار بمدرسة ثانوية في ولاية تكساس

أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أنها اعتقلت مشتبها به في إطلاق نار بمدرسة ثانوية في ولاية تكساس، وهو تيموثي سيمبكينز ويبلغ من العمر 18 عاما.

وقال كيفن كولبي، مساعد قائد شرطة إدارة شرطة أرلينغتون، في مؤتمر صحفي إن المشتبه به "موجود حاليا في مركز الشرطة في أوت كريبس في أرلينغتون بولاية تكساس، حيث يتم التحقيق معه"، مشيرا إلى أن "المشتبه به سيواجه ثلاث تهم بتنفيذ اعتداء بسلاح فتاك".

وأوضح أن أحد الضحايا هو طالب وقد خضع لعملية جراحية ناجحة، وآخر هو رجل بالغ ووضعه الصحي جيد، مشيرا إلى أنه من المتوقع خروج ضحية أخرى من المستشفى، فيما لا يزال هناك جريحان في المستشفى.

المصدر: CNN