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بلينكن: من مصلحة كل من واشنطن وموسكو إحياء "الصفقة النووية"

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بلينكن: من مصلحة كل من واشنطن وموسكو إحياء
Reuters Patrick Semansky/Pool via REUTERS
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
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أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن اعتقاده بأن إحياء الصفقة النووية مع إيران من مصلحة كل من الولايات المتحدة وروسيا.

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قبل محادثات مع عبد اللهيان.. لافروف يبحث مع بلينكن هاتفيا إحياء الاتفاق النووي مع إيران
قبل محادثات مع عبد اللهيان.. لافروف يبحث مع بلينكن هاتفيا إحياء الاتفاق النووي مع إيران

وفي أعقاب لقاء وزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عقد في باريس اليوم الأربعاء علق بلينكن على اتصال هاتفي أجراه مع نظيره الروسي سيرغي لافروف قبل لقاء الأخير مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في موسكو قائلا: ":أما الاتصال فكنا نركز على خطة العمل الشاملة المشتركة (الاسم الرسمي للاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى الكبرى عام 2015). أعتقد أن الولايات المتحدة وروسيا تتشاركان الاهتمام بالعودة المتبادلة (لواشنطن وطهران) إلى تطبيق خطة العمل".

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت وزارة الخارجية الروسية أن لافروف أجرى مكالمة هاتفية مع بلينكن ترأس أجندتها ملف برنامج إيران النووي. وأشارت الوزارة إلى أن الاتصال بادر إليه الجانب الأمريكي، وأن الوزيرين "تبادلا الآراء بشأن أفق استئناف التطبيق الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة" .

وتابعت الوزارة أن أجندة الاتصال شملت أيضا طيفا من المسائل المطروحة على الأجندة الثنائية.

 

المصدر: "تاس"

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