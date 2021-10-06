تقرير: "فيسبوك" تبطئ طرح منتجاتها الجديدة على خلفية أنباء حول أضرار بسبب منصاتها  

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن شركة "فيسبوك" الأمريكية أبطأت طرح المنتجات الجديدة على خلفية تقارير حول وجود أضرار بسبب منصاتها للتواصل الاجتماعي.

ونقلت الصحيفة، اليوم الأربعاء، عن مصادر مطلعة على الموضوع أن إدارة الشركة أبدأت خلال الأيام الأخيرة إصدار المنتجات الجديدة على خلفية التقارير الإعلامية وجلسات الاستماع في الكونغرس الأمريكي التي تتعلق بوثائق داخلية متعددة تسلط الضوء على أضرار ناجمة عن الخدمات التابعة لـ"فيسبوك".

Facebook has slowed the rollout of new products and put a hold on some work on existing products while it examines their impact on children and how the company may be criticized, people familiar with the matter say https://t.co/ui31MUp4H4 — The Wall Street Journal (@WSJ) October 6, 2021

وأضافت المصادر أن المسؤولين التنفيذيين في الشركة علقوا كذلك بعض الأعمال الخاصة بالمنتجات الموجودة حاليا في ظل استمرار "مراجعات السمعة"، التي تشمل أكثر من 10 أشخاص، لاكتشاف نقاط "فيسبوك" التي يمكن أن تتعرض للانتقادات ولضمان عدم تأثير المنتجات سلبا على الأطفال.

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وتواجه الشركة فضيحة واسعة اندلعت إثر اتهامها من قبل الموظفة السابقة في "فيسبوك"، فرانسيس هاوغن، بالضلوع في تأجيج العنف في دول مختلفة وتجاهل الدراسات عن مواد مضرة بالأطفال في منصاتها للتواصل الاجتماعي.

وأدلت هوغن بشهادتها في الكونغرس، الثلاثاء، بعدما سربت مجموعة من البحوث الداخلية إلى السلطات وإلى صحيفة "وول ستريت جورنال" تحذر من أن فيسبوك قد يكون مضرا بالصحة العقلية للأطفال والمراهقين.

وجاءت الاتهامات بعد أن واجهت منصات "فيسبوك" و"ميسينجر" و"واتس آب" و"إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، مساء الاثنين، عطلا يعتبر الأكبر في تاريخ الشركة أسفر عن تعليق عملها على نطاق عالمي استمر لحوالي 7 ساعات.

المصدر: "وول ستريت جورنال" + وكالات