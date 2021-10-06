روسيا وإيران تدعوان "طالبان" إلى مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات والأسلحة

دعا وزيرا خارجية روسيا وإيران سيرغي لافروف وحسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأربعاء خلال مؤتمر صحفي مشترك، السلطات الجديدة في أفغانستان إلى مكافحة وتهريب المخدرات والسلاح.

وقال لافروف خلال المؤتمر الصحفي المشترك "يجب أن تتوقف أفغانستان عن كونها مصدر عدم استقرار إقليمي وعالمي. ندعو السلطات الأفغانية الجديدة إلى محاربة الجماعات الإرهابية بلا هوادة، وكذلك مكافحة تهريب المخدرات والأسلحة".

بدوره أكد وزير الخارجية الإيراني دعم طهران الكامل لتشكيل حكومة شاملة في أفغانستان.

وأشار عبد اللهيان إلى أن إيران تسعى لعقد مؤتمر دولي في موسكو بشأن أفغانستان.

المصدر: RT + نوفوستي