بيسكوف: الدعوة لطرد 300 دبلوماسي روسي من الولايات المتحدة "عاطفية"

علق الكرملين على اقتراح مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي طرد 300 دبلوماسي روسي من الولايات المتحدة، واصفا إياه بـ "العاطفي".

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وخلال موجز صحفي قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف اليوم الأربعاء: "لكي يتم طرد هذا العدد من الدبلوماسيين يجب أن يكون هذا العدد موجودا".

وأضاف: "الحديث يدور مجددا عن مطالبات عاطفية، إذ يبدو أن هؤلاء الناس لا يعرفون حتى عدد الدبلوماسيين الروس العاملين هناك".

ويوم الثلاثاء طلبت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من الرئيس جو بايدن اتخاذ إجراءات لزيادة عدد موظفي السفارة الأمريكية في موسكو.

وطالب المشرعون بطرد 300 دبلوماسي روسي إن لم توافق موسكو على زيادة عدد الكوادر في السفارة الأمريكية.

وفي اليوم ذاته علق مصدر بوزارة الخارجية الروسية على هذه المطالبة مشيرا إلى أنه "لا يوجد مثل هذا العدد من الدبلوماسيين الروس في واشنطن، أو ربما أخذ أعضاء الكونغرس الذين ليست عندهم المعرفة الضرورية في مجال العلاقات الدولية، بالحسبان العاملين في البعثات الدبلوماسية الروسية لدى الأمم المتحدة؟".

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وأضاف المصدر: "المهم هو شيء آخر. فمن يقترحون مثل هذه الخطوات يسعون على ما يبدو إلى إغلاق المؤسسات الأمريكية في روسيا. وعليهم أن يدركوا أن المسؤولية عن ذلك ستكون على عاتقهم".

المصدر: "نوفوستي"