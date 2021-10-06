في تجربتها الأولى.. إندونيسيا تختبر استخدام وقود الطائرات المخلوط بزيت النخيل

قال وزير إندونيسي إن بلاده أجرت، أول تجربة طيران باستخدام وقود الطائرات المخلوط بزيت النخيل في إطار مساعيها لإيجاد وسائل مبتكرة لاستغلال الوقود المستخرج من زيت النخيل.

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وأضاف وزير الاقتصاد ايرلانجا هارتارتو، في مؤتمر عبر الإنترنت اليوم الأربعاء: "إندونيسيا باعتبارها أكبر منتج تحتاج بالطبع لابتكار استخدامات لزيت النخيل ومنها تطوير الوقود الحيوي ووقود الطائرات الحيوي، ومواصلة برنامج دي 100" في إشارة إلى وقود ديزل منتج بالكامل من زيت النخيل.

وأشار الوزير أن بلاده أجرت أول تجربة طيران باستخدام وقود الطائرات المخلوط بزيت النخيل، حيث قطعت الطائرة مسافة تتجاوز 100 كيلومتر من العاصمة جاكرتا إلى مدينة باندونج.

واحتوى الوقود الحيوي المستخدم في تجربة الطيران 2.4 في المئة فقط من زيت النخيل لكن إندونيسيا تستهدف رفعها إلى خمسة في المئة بحلول 2025.

ولدى إندونيسيا حاليا برنامج إلزامي لاستخدام الوقود الحيوي بإضافة 30 في المئة من زيت النخيل، الصالح للاستهلاك البشري، وهي تحرص على التوسع في استخدام ذلك الزيت النباتي في الطاقة لتقليل واردات الوقود.

المصدر: رويترز