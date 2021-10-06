المستشار العسكري الاعلى للمرشد الايراني يحذر من تواجد المعارضة المسلحة في كردستان العراق

شدد المستشار العسكري الاعلى للمرشد الايراني، اللواء رحيم صفوي، إن بلاده ترفض تواجد أي من الجماعات المعارضة المسلحة في المناطق الخاضعة لسيطرة إقليم كردستان العراق.

وقال صفوي اليوم الأربعاء: "نوجه التحذير أننا سوف نواجه الجماعات الإرهابية و معارضي الثورة أينما كانوا قرب حدودنا".

وتابع صفوي قائلا: "نقول لإقليم كردستان العراق إننا نرفض تواجد أي من الجماعات المعارضة المسلحة في المناطق الخاضعة لسيطرة الإقليم... هذه الجماعات تسبب لنا بعض المشاكل لكنها لا تمثل تهديدا كبيرا بالنسبة لإيران".

وكان المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده قد نوه مؤخرا بأن صبر إيران الاستراتيجي نفد إزاء تواجد "الزمرالإرهابية" بإقليم كردستان العراق داعيا حكومة الاقليم والحكومة المركزية لاتخاذ اللازم.

المصدر: RT