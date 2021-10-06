وزيرا خارجية روسيا وإيران يبحثان الوضع في منطقة الخليج والشرق الأوسط

يبحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الذي يزور موسكو اليوم الأربعاء، العلاقات الثنائية والوضع في منطقة الخليج والشرق الأوسط.

ومن المقرر أن يعقد الوزيران مؤتمرا صحفيا مشتركا بعد المحادثات الثنائية.

وسيبحث الوزيران عددا من الملفات الإقليمية والدولية، بما في ذلك الوضع الحالي في منطقة الخليج، وسوريا واليمن ولبنان وأفغانستان، وكذلك خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، وإجراءات عضوية إيران في منظمة شنغهاي للتعاون.

المصدر: RT