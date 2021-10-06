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وزير الخارجية الإسرائيلي: نحن بصدد توقيع اتفاقيات تطبيع مع دول لا يمكنني الإفصاح عنها الآن

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وزير الخارجية الإسرائيلي: نحن بصدد توقيع اتفاقيات تطبيع مع دول لا يمكنني الإفصاح عنها الآن
Reuters Hamad I Mohammed
وزير الخارجية الإسرائيلي يائير
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أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد أن تل أبيب بصدد توقيع اتفاقيات لتطبيع العلاقات مع بعض الدول، بـ"مساعدة الولايات المتحدة والبحرين والمغرب والإمارات".

وفي تصريح خلال "الجمعية العامة للاتحادات اليهودية في أمريكا الشمالية"، قال لابيد: ": نحن بصدد توقيع اتفاقيات تطبيع مع دول لا يمكنني الإفصاح عنها الآن".

وأضاف: "هذه العمليات تتم بمساعدة الولايات المتحدة وأصدقائنا في البحرين، المغرب والإمارات، والتي فتحنا سفارات لديهم خلال الأشهر الأخيرة".

وتابع أن "القضية الفلسطينية لا زالت على جدول الأعمال السياسي الإسرائيلي".

من جهة أخرى، انتقد لابيد الحكومة الإسرائيلية السابقة التي كان يرأسها بنيامين نتنياهو، قائلا: "فوجئت جدا بسماع أن مسؤولين من الحكومة السابقة شددوا على العلاقات مع مجتمعات أخرى في الولايات المتحدة.. العلاقة الأهم لإسرائيل هي مع يهود الشتات الذين أهملوا على مدار فترة طويلة".

وأضاف: "حاليا ننوي توسيع وتعميق الحوار معهم".

المصدر: i24

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