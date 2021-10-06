إيران: الحكومة تتبنى سياسة تعزيز العلاقات مع الجوار كرؤية استراتيجية

أعلن علي باقري كني، مساعد وزير الخارجية الإيراني، أن "حكومة بلاده تتبنى سياسة تعزيز العلاقات مع الجوار كرؤية استراتيجية تحظى بأهمية بالغة لتوفير المصالح المتبادلة".

وقال باقري كني في تصريح في ختام زيارته إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد، إن "التعاون من أجل إرساء السلام الإقليمي والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية وإزالة العقبات من طريق التجارة، من أهم أهداف زيارته إلى باكستان".

وعن المحادثات التي أجراها مع المسؤولين الباكستانيين، أوضح أن المحاور الرئيسية لمحادثاته مع المسؤولين الباكستانيين تمثلت بالسلام والأمن والاستقرار الإقليمي والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية وإزالة العقبات من طريق التجارة".

وأضاف أنه "تم الاتفاق على عقد الجولة القادمة من المشاورات السياسية بين البلدين في طهران قريبا كمؤشر إلى جدية البلدين للارتقاء بالعلاقات بينهما".

وأردف قوله: "سياسة الجوار للحكومة الثالثة عشرة هي رؤية استراتيجية يؤكد عليها رئيس الجمهورية كي نتمكن من الاستفادة من الطاقات المتوفرة لدى الدول الجارة لتوفير المصالح المتبادلة وهي رؤية ذات تأثير استراتيجي في السلام والاستقرار والأمن الإقليمي".

المصدر: "فارس"