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السفير الإسرائيلي بموسكو: الحديث عن تواجد إسرائيلي في قره باغ هراء

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السفير الإسرائيلي بموسكو: الحديث عن تواجد إسرائيلي في قره باغ هراء
Sputnik VLADIMIR ASTAPKOVICH
السفير الإسرائيلي في موسكو ألكسندر بن تسفي
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وصف السفير الإسرائيلي في موسكو ألكسندر بن تسفي الحديث عن تواجد إسرائيلي في منطقة قره باغ بأذربيجان بأنه "هراء".

وقال السفير ردا على سؤال الصحفيين بهذا الصدد على هامش حفلة سنوية للمؤتمر اليهودي الروسي، اليوم الثلاثاء: "أعتقد أن هذا هراء كبير، لأنه إذا تحدثنا عن منطقة قره باغ، فهناك عسكريون روس وأتراك".

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وتابع قائلا إن لدى الإيرانيين "تخيلات" و"بوسعهم القول إن هناك تواجدا للكائنات من المريخ أيضا".

وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، قد تحدث عن وجود إسرائيلي في منقطة قره باغ منذ زمن المعارك فيها في خريف 2020، مشددا على أن إيران لن تقبل أن تكون هناك أي قوات إسرائيلية قرب حدودها، لكن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف رفض الاتهامات الإيرانية بشأن التواجد الإسرائيلي في قره باغ.

المصدر: وكالات

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