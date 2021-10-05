تركيا تسجل 228 وفاة وأكثر من 29 ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة التركية عن تسجيل 228 وفاة و29802 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 65137، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 7296879.

وكانت الوزارة أعلنت في اليوم السابق عن تسجيل 248 وفاة و28810 إصابات بالفيروس.

وتظهر البيانات أن معدل الوفيات اليومية بكورونا في تركيا منذ منتصف يوليو الماضي كان بين الأعلى في دول أوروبا والشرق الأوسط.

وأعادت تركيا فتح المدارس مطلع يوليو وألغت معظم قيود كورونا المفروضة خلال الصيف.

وتشهد تركيا ارتفاعا ملموسا بعدد الإصابات بالفيروس في الآونة الأخيرة.

وتحتل هذه الدولة المرتبة الـ6 عالميا من حيث عدد الإصابات والـ18 من حيث عدد الوفيات.

المصدر: RT