"Downdetector": بلاغات جديدة عن تعطل عمل "فيسبوك" في مختلف أنحاء العالم

أفاد موقع "Downdetector"، اليوم الثلاثاء، برصد بلاغات متعددة تفيد بتعطل جديد يطال عمل منصة "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي بعد خلل استمر أمس الاثنين لمدة 7 ساعات.

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وذكر الموقع المختص في متابعة عمل الخدمات الإلكترونية، مساء الثلاثاء، أن عدد الشكاوى من مشاكل في استخدام منصة "فيسبوك" ارتفع 5 مرات مقارنة مع ما كان عليه صباحا.

وأوضح أن معظم البالغات تأتي من الولايات المتحدة، لكن تم رصدها كذلك لدى المستخدمين في روسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وهولندا.

كما أكد الموقع رصد عطل ضرب خدمة "إنستغرام" التابعة لشركة "فيسبوك"، مبينة أن حوالي نصف البلاغات تخص عمل التطبيق الإلكتروني.

ويأتي ذلك بعد أن واجهت منصات "فيسبوك" و"ميسينجر" و"واتس آب" و"إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، منذ مساء الاثنين، عطلا يعتبر الأكبر في تاريخ شركة "فيسبوك" أسفر عن تعليق عملها على نطاق عالمي ما استمر لحوالي 7 ساعات.

وقالت الشركة لاحقا إن العطل نجم عن إجراء تغييرات في تكوين أجهزة التوجيه الأساسية، نافية أنه أصبح نتيجة لأي هجوم إلكتروني.

وتراجعت أسهم "فيسبوك" بواقع 5.5% على خلفية هذه التطورات ما أدى في حينه إلى خسارة رئيس الشركة، مارك زوكربيرغ، نحو 6.4 مليار دولار.

المصدر: وكالات