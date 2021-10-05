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بينيت يعلن انتصار إسرائيل على فيروس كورونا

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بينيت يعلن انتصار إسرائيل على فيروس كورونا
Reuters RONEN ZVULUN
رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الثلاثاء، إنه يبدو أن البلاد "انتصرت في المعركة ضد فيروس كورونا".

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وأشار نفتالي إلى انخفاض عدد الإصابات الجديدة وحالات الإصابة الخطرة بفيروس كورونا، لافتا إلى "إغلاق أقسام العلاج من هذا الفيروس في المستشفيات".
وأوضح بينيت أن "كل ذلك تم دون ولو يوم واحد من الإغلاق أو قيود صارمة"، مضيفا: "لا يمكننا أن ننتهج نهج اللامبالاة تجاه العدوى، إذ أنها قد تعود، وعليه فإن الحكومة تتخذ كافة الإجراءات لمواجهة هذا الاحتمال".

وشدد على أن "الهدف هو تنظيم عمل الجهاز التعليمي في البلاد بشكل اعتيادي مع أقل عدد من حالات الحجر الصحي"، موضحا أنه "تم ابتياع 30 مليون آلية فحص سريع لهذا الفيروس". 

المصدر: هيئة البث الإسرائيلية "مكان"

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