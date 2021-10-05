 
مباشر

الاتحاد الأوروبي: أزمة الهجرة على حدود بيلاروس "لن تحقق مبتغاها"

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي: أزمة الهجرة على حدود بيلاروس
Reuters Johanna Geron/Pool
إيلفا يوهانسون، المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rfqg

جدد الاتحاد الأوروبي اتهام سلطات بيلاروس بافتعال أزمة على حدودها مع دول التكتل، مؤكدا أن مينسك لن تنجح في زعزعة وحدة صف هذه الدول.

إقرأ المزيد
مينسك: بولندا وليتوانيا حاولتا طرد أكثر من 8,5 ألف لاجئ إلى بيلاروس
مينسك: بولندا وليتوانيا حاولتا طرد أكثر من 8,5 ألف لاجئ إلى بيلاروس

وفي كلمة أمام نواب البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، اليوم الثلاثاء، اتهمت إيلفا يوهانسون، المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بـ "تنظيم الهجرة غير الشرعية". وأوضحت أن مواطنين أجانب يصلون إلى بيلاروس كسياح ويقيمون في فنادق حيث يدفعون "مئات الدولارات التي لن يعيدها لهم أحد، ثم يقوم أشخاص لا يرتدون زيا رسميا لكنهم يمثلون النظام بنقل هؤلاء إلى الحدود".

وتابعت المسؤولة أن "نظام لوكاشينكو أخطأ في حساباته"، لأن دول الاتحاد أظهرت وحدتها وتضامنها في وجه سياسة مينسك، مضيفة: "علينا أن نكون حازمين ونظهر أننا في الاتحاد الأوروبي نتمسك بقيم أخرى هي قيم سيادة القانون والاحترام المطلق لحقوق الإنسان الأساسية. علينا أن ندافع عن حدودنا وقيمنا".

وفي الفترة الأخيرة، أعلنت ليتوانيا ولاتفيا وبولندا، دول الاتحاد الأوروبي المتاخمة لبيلاروس، عن زيادة في عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين يتم ضبطهم على الحدود البيلاروسية، متهمة مينسك بافتعال أزمة الهجرة داخل الاتحاد.

إقرأ المزيد
فون دير لاين: الاتحاد الأوروبي يرى حدوث هجمة هجينة على حدود بيلاروس
فون دير لاين: الاتحاد الأوروبي يرى حدوث هجمة هجينة على حدود بيلاروس

وكان الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو قال سابقا إن مينسك، في ظروف العقوبات الغربية، ستتخلى عن كبح تدفق المهاجرين المتجهين إلى الغرب عبر أراضي بلاده. وكان حرس الحدود البيلاروسي أفاد مرارا بحوادث ترحيل المهاجرين قسرا من قبل سلطات الدول الثلاث إلى أراضي بيلاروس.

المصدر: "نوفوستي"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا