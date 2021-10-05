بيسكوف: انقطاع عمل شبكات التواصل لم يؤثر على عمل الكرملين لأننا نعتمد اتصالات خاصة

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن الانقطاع الذي وقع شبكات التواصل الاجتماعي، أمس الاثنين، لم يؤثر على عمل كريملين، لأنه يستخدم اتصالات خاصة.

وأضاف المتحدث باسم المركلين أنه لا يمكن الاعتماد والثقة في تطبيق "ميسنجر" إذا تعلق الأمر بالعمل.

وقال بيسكوف: "بالنسبة للعمل، نستخدم خطوط الاتصال الحكومية الخاصة. لا يمكننا الوثوق بمثل (تطبيقات) ميسنجر في العمل، وهذا غير مسموح به. أما بالنسبة لموقع الرئيس، فقد تم التأكد من أن الموقع يعمل دون انقطاع".

يأتي هذا التعليق بعد انقطاع عمل شبكات التواصل "فيسبوك"، و"إنستغرام"، و"واتساب"، في محتلف أنحاء العالم ولنحو 7 ساعات.

المصدر: نوفوستي