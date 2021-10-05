مشاهد توثق لحظات اعتقال السلطات لساكاشفيلي في جورجيا
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rfpe
بثت القنوات التلفزيونية في جورجيا مشاهد لعملية اعتقال سلطات الأمن للرئيس الأسبق في جرورجيا والمسؤول السابق في أوكرانيا ميخائيل ساكاشفيلي.
وكان الرئيس الجورجي الأسبق ساكاشفيلي وهو يحمل الجنسية الأوكرانية أيضا قد اعتقل في العاصمة تبليسي في الأول من أكتوبر في شقة كان يختبئ بها.
يشار إلى أن ساكاشفيلي الذي تزعم "ثورة الورود" في جورجيا عام 2003، وتولى منصب الرئيس من 2004 إلى 2013، يواجه 4 قضايا جنائية يتهم فيها بسوء استغلال السلطة والتستر، وصدر في إطار اثنتين منها حكمان بسجنه 3 و6 سنوات.
المصدر: سبوتنيك
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.