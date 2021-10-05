الرئيسان الروسي والطاجيكي يبحثان الوضع في أفغانستان ويؤكدان رغبتهما في تعزيز التعاون

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اتصال هاتفي مع نظيره الطاجيكي إمام علي رحمان، اليوم الثلاثاء، الوضع في أفغانستان، وأكدا ضرورة تعزيز التعاون ومواصلة التنسيق.

وذكر المكتب الصحفي للكرملين في بيان، أن الرئيس الروسي هنأ نظيره الطاجيكي بعيد ميلاده، وتطرق خلال الاتصال إلى تطورات الوضع في أفغانستان.

وأكد الرئيسان استعدادهما لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الروسية - الطاجيكية والتحالف بين الدولتين، كما اتفقا الطرفان على ضرورة مواصلة التنسيق.

المصدر: نوفوستي