بعد 24 عاما.. السلطات الروسية تعتقل رجلا مشتبه بارتكابه "جريمة اغتصاب" طفلة

اعتقلت السلطات الروسية رجلا يشتبه في ارتكابه "جريمة اغتصاب" لطفلة تبلغ من العمر 10 سنوات قبل 24 عاما بالقرب من مدينة سان بطرسبرغ .

وجاء في بيان نشرته سلطات المدينة، اليوم الثلاثاء: "اعتقلت شرطة سان بطرسبرغ،، رجلا يشتبه في ارتكابه جريمة خطيرة للغاية منذ 24 عاما".

وبحسب البيان، فقد تم ارتكاب الجريمة بتاريخ 23 أكتوبر 1997 في قبو في المنزل رقم 49 في شارع سالتيكوف في المدينة.

وتم اعتقال المشتبه به صباح أمس الاثنين بفي لومونوسوف في سان بطرسبورغ ثاني أكبر مدينة في روسيا.

المصدر: نوفوستي