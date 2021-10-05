الصين في منأى عن أعطال شبكات التواصل الاجتماعي

ذكر تقرير لوكالة أنباء تاس أن عمل شبكات التواصل الاجتماعية في الصين لم يتعرض لأي خلل البارحة.

إقرأ المزيد

وعملت شبكات التواصل الصينية "وييبو" و"ويتشات" و"كيوكيو" و"دويين" بشكل طبيعي في جميع إصدارات الويب وتطبيقات الهواتف النقالة يومي الاثنين والثلاثاء

وكانت السلطات الصينية قد حظرت خدمات "غوغل" و"فيسبوك" و"إنستغرام" و"تويتر" و"واتساب" وبعض شركات التكنولوجيا الغربية الأخرى، ولذلك لم يلحظ أحد توقف عملها أمس عمليا في البلاد.

المصدر: تاس