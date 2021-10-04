"تيليغرام" يكسب أكثر من 50 مليون مستخدم إثر تعطل منصات "فيسبوك"

أعلنت شركة "تيليغرام" عن انضمام حوالي 50 مليون مستخدم جديد إلى منصتها للتواصل الاجتماعي في مختلف أنحاء العالم عقب عطل كبير ضرب الاثنين عمل الخدمات التابعة لـ"فيسبوك".

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وقال مدير قسم التحاليل في |TGStat"، يوري كيجيكين، في حديث لقناة "RT"، مساء الاثنين: "بحسب تقديراتنا، سجل في تيليغرام خلال بضعة ساعات ماضية أكثر من 50 مليون مستخدم جديد".

ويحصد تطبيق "تيليغرام" للتراسل الفوري ومفتوح المصدر، الذي أطلقه المبرمج ورجل الأعمال الروسي، بافيل دوروف، شعبية متزايدة في الأشهر الماضية خاصة على خلفية إعلان إدارة منصة "واتس آب"، أوائل 2021، بدء مشاركة البيانات مع شركة "فيسبوك".

وتأتي قفزة اليوم في وقت تواجه فيه منصات "فيسبوك" و"واتس آب" و"إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، منذ مساء الاثنين، عطلا كبيرا أسفر عن تعليق عملها على نطاق عالمي ويستمر منذ عدة ساعات.

وأوضحت شركة "فيسبوك" في تغريدة على "تويتر": "نحن على علم بأن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيقاتنا ومنتجاتنا. نحن نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، ونأسف لأي إزعاج".

ولاحقا أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية بأن شركة "فيسبوك" قالت إنه من غير المحتمل أن يكون العطل الذي أصاب منصاتها بفعل هجمات إلكترونية.

وتراجعت أسهم "فيسبوك" بواقع 5.5% بعد تعطل خدمات الموقع ومنصتي "إنستغرام" و"واتساب"، حيث انخفض سهم "فيسبوك" إلى مستوى 323.56 دولار، بعد خسارة 19.5 دولار.

وأفادت مجلة "فوربس" بأن مؤسس "فيسبوك"، مارك زوكربرغ، خسر حوالي 7 مليارات دولار بسبب تراجع أسهم الشركة الأمريكية.

وتزامنا مع ذلك وردت بلاغات كثيرة عن مشاكل في الدخول إلى منصات "تويتر" و"تيك توك" و"تلغرام" وموقعي "غوغل" و"أمازون".

المصدر: RT