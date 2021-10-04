 
مباشر
عاجل
تعطل "واتس آب" مرة أخرى في مناطق مختلفة من العالم بعد عودته للعمل لفترة قصيرة

"نيويورك تايمز": "فيسبوك" أرسل فريقا إلى مركز بيانات الشركة في كاليفورنيا لإعادة تفعيل الخوادم يدويا

أخبار العالم

AFP
خوادم
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rfli

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية مساء يوم الاثنين أن شركة "فيسبوك" أرسلت فريقا من الموظفين إلى مركز بيانات الشركة في كاليفورنيا لإعادة تفعيل الخوادم "يدويا".

وقالت الصحيفة نقلا عن مذكرة داخلية لشركة "فيسبوك"، إنه "سرعان ما تم إرسال فريق صغير من الموظفين إلى مركز بيانات سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا لمحاولة إعادة ضبط خوادم الشركة يدويا.

إقرأ المزيد
وسائل إعلام: موظفون في
وسائل إعلام: موظفون في "فيسبوك" عاجزون عن دخول مكاتبهم

وتواجه منصات "فيسبوك" و"واتس آب" و"إنستغرام" للتواصل الاجتماعي منذ مساء الاثنين عطلا كبيرا أسفر عن تعليق عملها على نطاق عالمي.

وأوضحت شركة "فيسبوك" في تغريدة على "تويتر": "نحن على علم بأن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيقاتنا ومنتجاتنا. نحن نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، ونأسف لأي إزعاج".

وأكدت شركة "فيسبوك" أنها تعمل على عودة خدمة المنصات بأسرع ما يمكن.

وفي سياق متصل، أفادت مجلة "فوربس" بأن مؤسس موقع "فيسبوك" مارك زوكربرغ خسر حوالي 7 مليارات دولار بسبب تراجع أسهم "فيسبوك" بنسبة 5% في أعقاب تعطل منصتها للتواصل الاجتماعي.

المصدر: وكالات

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا