"نيويورك تايمز": "فيسبوك" أرسل فريقا إلى مركز بيانات الشركة في كاليفورنيا لإعادة تفعيل الخوادم يدويا

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية مساء يوم الاثنين أن شركة "فيسبوك" أرسلت فريقا من الموظفين إلى مركز بيانات الشركة في كاليفورنيا لإعادة تفعيل الخوادم "يدويا".

وقالت الصحيفة نقلا عن مذكرة داخلية لشركة "فيسبوك"، إنه "سرعان ما تم إرسال فريق صغير من الموظفين إلى مركز بيانات سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا لمحاولة إعادة ضبط خوادم الشركة يدويا.

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وتواجه منصات "فيسبوك" و"واتس آب" و"إنستغرام" للتواصل الاجتماعي منذ مساء الاثنين عطلا كبيرا أسفر عن تعليق عملها على نطاق عالمي.

وأوضحت شركة "فيسبوك" في تغريدة على "تويتر": "نحن على علم بأن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيقاتنا ومنتجاتنا. نحن نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، ونأسف لأي إزعاج".

وأكدت شركة "فيسبوك" أنها تعمل على عودة خدمة المنصات بأسرع ما يمكن.

وفي سياق متصل، أفادت مجلة "فوربس" بأن مؤسس موقع "فيسبوك" مارك زوكربرغ خسر حوالي 7 مليارات دولار بسبب تراجع أسهم "فيسبوك" بنسبة 5% في أعقاب تعطل منصتها للتواصل الاجتماعي.

المصدر: وكالات