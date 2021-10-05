عائلة أمريكي محتجز في إيران تطلب السماح له بمغادرة البلاد لدواع صحية

أعلنت الاثنين أسرة المواطن الأميركي الممنوع من مغادرة إيران، باقر نامازي، أنه يواجه خطر الموت ما لم تُجر له جراحة في غضون أيام، مطالبة بالسماح له بمغادرة البلاد.

وكانت محكمة إيرانية قد خففت العام الماضي الحكم الصادر بحق نامزاي، المسؤول السابق في منظمة الأمم المتحدة للطفولة، وسمحت له بالخروج من السجن لدواع صحية، لكن محاميه قال إن السلطات رفضت إصدار جواز سفر إيراني له، وهو ما يحتاج إليه لمغادرة البلاد بما أن طهران لا تعترف بازدواج الجنسية.

ويعاني نامازي البالغ 84 عاما والذي أودع ابنه سياماك السجن، من انسداد بنسبة تتراوح بين 95 و97 بالمئة في الشرايين الرئيسية التي تضخ الدماء إلى الدماغ، وهو يحتاج إلى الخضوع لجراحة في غضون سبعة إلى 10 أيام، وفق عائلته.

ويمكن لنامازي أن يخضع لعملية جراحية في إيران، إلا أن محاميه قال إن البيئة مرهقة للغاية بعد 4 سنوات من الاحتجاز وإن مخاطر الإصابة بكوفيد-19 مرتفعة للغاية.

ووُضع باقر نامازي قيد التوقيف الاحتياطي في فبراير 2016 حين توجه إلى طهران على أمل مساعدة ابنه سياماك، رجل الأعمال الذي كان قيد الاعتقال.

ويقضي سياماك نامازي عقوبة بالحبس 10 سنوات لإدانته بتهمة التعاون مع حكومة معادية، ما تنفيه عائلته بشدة.

المصدر: "أ ف ب"