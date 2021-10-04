تعطل منصة التواصل الداخلية لموقع "فيسبوك" وموظفون يصفون ما حدث بـ"يوم الثلج"

أطلق موظفون من العاملين في شركة "فيسبوك" تسمية "يوم الثلج" على العطل الذي أصاب المنصة الأمريكية الشهيرة.

وأفادت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية بأن منصة الاتصالات الداخلية Workplace التابعة لـ"فيسبوك" لا تعمل مما ترك معظم الموظفين غير قادرين على أداء وظائفهم.

وقال اثنان من أعضاء فريق أمان "Facebook" الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم لأنهم غير مصرح لهم بالتحدث علنا، إنه من غير المرجح أن تكون الهجمات الإلكترونية هي التي تسببت في حدوث هذه المشكلات.

وأشاروا إلى أن التكنولوجيا التي صممت بها التطبيقات لا تزال مختلفة بما يكفي لدرجة أنه من غير المحتمل أن يؤثر اختراق واحد عليها جميعا في آن واحد.

وفي سلسلة من التغريدات، قال جون غراهام كومينغ كبير مسؤولي التكنولوجيا في Cloudflare، وهي شركة للبنية التحتية للويب، إن المشكلة كانت على الأرجح مع خوادم Facebook، التي لم تسمح للأشخاص بالاتصال بمواقعها مثل Instagram و WhatsApp.

. @Facebook DNS and other services are down. It appears their BGP routes have been withdrawn from the internet. @Cloudflare 1.1.1.1 started seeing high failure in last 20mins. — Dane Knecht (@dok2001) October 4, 2021

وتعطلت تطبيقات تابعة لشركة "فيسبوك"، منها موقعها للتواصل الاجتماعي الذي يحمل الاسم نفسه ومنصة مشاركة الصور الشهيرة "انستغرام" وتطبيق المراسلة "واتساب"، لدى عشرات الألوف من المستخدمين.

وتراجعت أسهم "فيسبوك" بواقع 5.5% بعد تعطل خدمات الموقع ومنصتي "إنستغرام" و"واتساب"، حيث انخفض سهم "فيسبوك" إلى مستوى 323.56 دولار، بعد خسارة 19.5 دولار.

كما تراجعت أسهم شركة "تويتر" بأكثر من 6%، وأسهم شركتي "غوغل" و"أمازون" بأكثر من 2% بعد تسجيل أعطال في منصاتها.

المصدر: وكالات