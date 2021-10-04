سنودن يعلق على عطل منصات التواصل الاجتماعي ويقترح بديلا

اعتبر الموظف السابق في الاستخبارات الأمريكية إدوارد سنودن، أن العالم أصبح "أكثر صحة" بعد العطل في عمل "فيسبوك" وغيرها من منصات التواصل الاجتماعي.

وكتب سنودن على "تويتر"، يوم الاثنين، أن "فيسبوك" و"إنستغرام" تعطلا بشكل غامض، وليوم مشرق واحد أصبح العالم أكثر صحة".

Facebook and Instagram go mysteriously offline and, for one shining day, the world becomes a healthier place. #facebookdown — Edward Snowden (@Snowden) October 4, 2021

وفي تغريدة أخرى، قال سنودن إن "تعطل "واتساب" الذي يمتلكه "فيسبوك" يذكرنا بأنه ربما من الأفضل لكم ولأصدقائكم أن تستخدموا منصة بديلة أكثر خصوصية وغير ربحية مثل تطبيق Signal أو أي تطبيق آخر مفتوح المصدر".

Facebook-owned Whatsapp being down is a reminder that you and your friends should probably be using a more private, non-profit alternative like @Signalapp anyway (or another open-source app of your choice).



It's just as free, and takes like 30 seconds to switch.#facebookdown — Edward Snowden (@Snowden) October 4, 2021

وقد جاء ذلك تعليقا على تعطل موقعي "فيسبوك" و"إنستغرام" وتطبيق "واتساب" لتبادل الرسائل عند عشرات الآلاف من المستخدمين حول العالم.

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تجدر الإشارة إلى أن إدوارد سنودن كان موظفا في وكالة الأمن القومي الأمريكية وغيرها من أجهزة الاستخبارات الأمريكية، حيث كان خبيرا في التقنيات المعلوماتية وكشف عن برامج التنصت وجمع البيانات الأمريكية السرية. وهو يقيم حاليا في روسيا هربا من السلطات الأمريكية التي تتهمه بالتجسس وإلحاق الأضرار بالأمن القومي.

المصدر: RT