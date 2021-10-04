واشنطن تدعو جورجيا إلى "معاملة عادلة" لسآكاشفيلي

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن تتابع "من كثب" التطورات في جورجيا، داعية سلطات البلاد إلى "المعاملة العادلة" للرئيس الأسبق ميخائيل سآكاشفيلي الذي تم اعتقاله مؤخرا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس خلال مؤتمر صحفي له، يوم الاثنين: "نحن نتابع التطورات من كثب".

وأضاف: "ندعو السلطات الجورجية إلى ضمان معاملة عادلة للسيد سآكاشفيلي بالتوافق مع القانون الجورجي والالتزامات الدولية لجورجيا في مجال حقوق الإنسان".

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يذكر أن الرئيس الجورجي الأسبق ميخائيل سآكاشفيلي اعتقل فور عودته إلى جورجيا بعد 8 سنوات من إقامته في أوكرانيا.

ويتهم سآكاشفيلي في جورجيا بتجاوز الصلاحيات وإهدار المال العام ضمن عدة قضايا جنائية.

وعاد السياسي إلى بلاده لدعم قوى المعارضة عشية الانتخابات التشريعية.

المصدر: "رويترز"