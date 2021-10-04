تغطية مباشرة.. لحظة بلحظة لانقطاع خدمات "فيسبوك" و"تويتر" و"واتساب" ومنصات أخرى
تعطلت تطبيقات تابعة لشركة فيسبوك، منها موقعها للتواصل الاجتماعي الذي يحمل الاسم نفسه ومنصة مشاركة الصور الشهيرة إنستجرام وتطبيق المراسلة واتساب، لدى عشرات الألوف من المستخدمين.
21:55 البيت الابيض: منصات التواصل اثبتت ان لديها قوة لا تستطيع السيطرة عليها.
21:38 وسائل إعلام أمريكية: أنباء عن صعوبات بإجراء الاتصالات الأرضية في الولايات المتحدة.
21:05: البنتاغون يعلن أنه يدرس إمكان وجود تهديد أمني على خلفية ما يحدث مع وسائل التواصل الاجتماعي
18:48 تداول المعلومات الشخصية لأكثر من 1.5 مليار حساب فيسبوك على منتدى فرصنة.
17:25 موقع داون ديتكتور: بلاغات عن عطل في تطبيق شركة كوين بيز للعملات المشفرة في الولايات المتحدة
يتبع ..
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