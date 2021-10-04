القناة 13: عملية الحصول على معلومات حول رود أراد لم تحقق هدفها

ذكرت القناة 13 الإسرائيلية أنه بعد كشف رئيس الوزراء نفتالي بينيت بأن الموساد نفذ عملية للحصول على معلومات حول الطيار رون أراد، اعترفت المؤسسة الأمنية بأن "العملية لم تحقق أهدافها".

ونقلت القناة عن وزارة الدفاع الإسرائيلية أنه "لم ينتج عن العملية الحصول على معلومات جديدة"، مشيرة إلى أن مسؤولا بارزا انتقد بينيت لأنه "استخدم عملية حساسة سياسيا".

במערכת הביטחון מודים: לא הושג מידע חדש על רון ארד. הערכה: ניסיון החיסול בקפריסין - תגובה לפעולת המוסד



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وأفادت القناة بأن "التقدير في إسرائيل هو أن هناك علاقة بين العملية ومحاولة اغتيال الملياردير الإسرائيلي، تيدي ساغي، في قبرص"، لافتة إلى أنه "يحتمل أن تكون محاولة الاغتيال قد أحبطت ردا على عملية الموساد التي دفعت الإيرانيين لمحاولة الإضرار بهدف إسرائيلي".

المصدر: "القناة 13"