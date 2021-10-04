 
مباشر
عاجل
تغطية مباشرة.. لحظة بلحظة لانقطاع خدمات "فيسبوك" و"انستغرام" و"واتس اب" ومنصات أخرى

القناة 13: عملية الحصول على معلومات حول رود أراد لم تحقق هدفها

أخبار العالم

القناة 13: عملية الحصول على معلومات حول رود أراد لم تحقق هدفها
Reuters
الطيار رون أراد
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rfjx

ذكرت القناة 13 الإسرائيلية أنه بعد كشف رئيس الوزراء نفتالي بينيت بأن الموساد نفذ عملية للحصول على معلومات حول الطيار رون أراد، اعترفت المؤسسة الأمنية بأن "العملية لم تحقق أهدافها".

ونقلت القناة عن وزارة الدفاع الإسرائيلية أنه "لم ينتج عن العملية الحصول على معلومات جديدة"، مشيرة إلى أن مسؤولا بارزا انتقد بينيت لأنه "استخدم عملية حساسة سياسيا".

وأفادت القناة بأن "التقدير في إسرائيل هو أن هناك علاقة بين العملية ومحاولة اغتيال الملياردير الإسرائيلي، تيدي ساغي، في قبرص"، لافتة إلى أنه "يحتمل أن تكون محاولة الاغتيال قد أحبطت ردا على عملية الموساد التي دفعت الإيرانيين لمحاولة الإضرار بهدف إسرائيلي".

المصدر: "القناة 13"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا