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العثور على 17 جثة لمهاجرين بالقرب من جزيرة مايوركا الإسبانية

أخبار العالم

العثور على 17 جثة لمهاجرين بالقرب من جزيرة مايوركا الإسبانية
Reuters JUAN MEDINA
صورة من الأرشيف
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أفادت السلطات الإسبانية بأنه تم العثور على جثث 17 مهاجرا بالقرب من سواحل جزيرة مايوركا في البحر الأبيض المتوسط.

وأشارت وكالة الصحافة الفرنسية "أ ف ب"، نقلا عن السلطات المحلية، إلى أنه تم إنقاذ 14 مهاجرا أيضا.

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ورصدهم طاقم أحد اليخوت في المنطقة، وتوجهت إلى المكان سفن هيئة الإغاثة البحرية والحرس المدني الإسباني.

ومنذ بداية العام وصل إلى إسبانيا برا وبحرا أكثر من 28 ألف مهاجر، وهذا أكثر مما كان خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة 51%.

المصدر: "أ ف ب" + "نوفوستي"

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