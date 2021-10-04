العثور على 17 جثة لمهاجرين بالقرب من جزيرة مايوركا الإسبانية

أفادت السلطات الإسبانية بأنه تم العثور على جثث 17 مهاجرا بالقرب من سواحل جزيرة مايوركا في البحر الأبيض المتوسط.

وأشارت وكالة الصحافة الفرنسية "أ ف ب"، نقلا عن السلطات المحلية، إلى أنه تم إنقاذ 14 مهاجرا أيضا.

إقرأ المزيد

ورصدهم طاقم أحد اليخوت في المنطقة، وتوجهت إلى المكان سفن هيئة الإغاثة البحرية والحرس المدني الإسباني.

ومنذ بداية العام وصل إلى إسبانيا برا وبحرا أكثر من 28 ألف مهاجر، وهذا أكثر مما كان خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة 51%.

المصدر: "أ ف ب" + "نوفوستي"