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بوتين يعين سفيرا جديدا لروسيا في جنوب السودان

أخبار العالم

بوتين يعين سفيرا جديدا لروسيا في جنوب السودان
وزارة الخارجية الروسية
فلادلين سيميفولوس
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عين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فلادلين سيميفولوس سفيرا غير مقيم لروسيا لدى دولة جنوب السودان، وفق ما جاء في مرسوم رئاسي نشر على الموقع الرسمي للمعلومات القانونية اليوم الاثنين.

وأشار المرسوم إلى أن سيميفولوس عين "سفيرا مفوضا فوق العادة غير المقيم" لروسيا في جنوب السودان.

بالتالي سيجمع سيميفولوس بين وظائفه كرئيس البعثة الدبلوماسية الروسية في أوغندا، بعد تعيينه في هذا المنصب مطلع سبتمبر الجاري، وعمله كسفير لموسكو لدى جوبا.

المصدر: "نوفوستي"

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