مدير الأمن الوطني الأفغاني السابق: اتصالات غني مع مخابرات باكستان سببت انهيار حكومته

اعتبر المدير السابق لمديرية الأمن الوطني الأفغاني، رحمة الله نبيل، أن العلاقات بين الرئيس السابق أشرف غني والمخابرات الباكستانية كانت السبب المباشر لانهيار حكومته في أفغانستان.

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وقال نبيل عبر "تويتر" اليوم الاثنين: "التعاملات وإجراء رحلات سرية مع باكستان واجتماعات سرية مع قادة المخابرات الباكستانية في البحرين وسويسرا أدت في النهاية إلى انهيار النظام".

وأضاف: "لقد تحدثت عدة مرات عن العلاقات السرية لغني وفريقه مع المخابرات الباكستانية، وآمل بصدق في أن يتوصل الشعب الأفغاني إلى استنتاج مفاده أن أشرف غني كان مجرد مشروع لا أكثر".

وبعد إعلان الولايات المتحدة، يوم 30 أبريل، بدء عملية انسحاب القوات الأمريكية من أراضي أفغانستان وفقا لخطة الرئيس، جو بايدن، شنت حركة "طالبان" المتشددة حملة عسكرية واسعة على مواقع قوات الحكومة السابقة في جبهات متعددة بالبلاد.

وخلال الأشهر الأخيرة تمكنت الحركة من بسط سيطرتها على كل المنافذ الحدودية وفي 15 أغسطس دخل مسلحو "طالبان" إلى العاصمة كابل حيث سيطروا على القصر الرئاسي، بينما غادر غني البلاد ووصل إلى الإمارات، قائلا إنه قام بذلك لـ"منع وقوع مذبحة".

وليل 16 أغسطس أعلنت "طالبان"، المكونة بالدرجة الأولى من شعب البشتون، انتهاء الحرب في أفغانستان، مشيرة إلى أنه ستتم إقامة نظام حكم جديد خلال الأيام القريبة، لتعلن يوم 7 سبتمبر عن تشكيلة الحكومة الجديدة في البلاد تضمنت عناصر من الحرس القديم للحركة.

المصدر: "سبوتنيك" + وكالات