"كابتن كيرك" من "ستار تريك" ينطلق إلى القضاء الأسبوع المقبل

ينطلق الممثل الأمريكي، ويليام شاتنر، المشهور بلعب دور كابتن كيرك، بطل مسلسل "ستار تريك"، إلى الفضاء هذا الشهر، ليذهب إلى حيث لم يصل أي ممثل خيال علمي آخر من قبل.

وفي هذا الصدد، أعلنت شركة "بلو أوريجين" للفضاء، التي يملكها جيف بيزوس، اليوم الاثنين، أن شاتنر من المقرر أن ينطلق من غرب تكساس في 12 أكتوبر الجاري في رحلته الفضائية.

وشاتنر البالغ من العمر 90 عاما، سيصبح أكبر شخص سنا يسافر إلى الفضاء، وسينضم إلى 3 أشخاص آخرين منهم اثنان دفعا مقابل الرحلة على متن كبسولة "بلو أوريجين".

وستصبح تلك ثاني رحلة مأهولة تطلقها الشركة، وكان بيزوس على متن أول رحلة انطلقت في يوليو الماضي.

لكن شاتنر سيكسر ذلك الرقم القياسي بالنسبة لأكبر مسافر سنا إلى الفضاء بست سنوات.

وقال شاتنر: "لقد سمعت عن الفضاء لوقت طويل. وأنتهز الفرصة لأراه بنفسي. يا لها من معجزة!".

سيسافر أيضا مع شاتنر كل من مهندس سابق في "ناسا" كان أسس شركة للأقمار الاصطناعية المصغرة، والمؤسس المشارك لشركة برمجيات متخصصة في الأبحاث العلمية السريرية، وأحد موظفي "بلو أوريجين".

وستستغرق الرحلة من وإلى الفضاء 10 دقائق ولن تتجاوز ارتفاعا يزيد على 106 كيلومترات.

المصدر: "أسوشيتد برس"