البحرية التركية تبعد من جرفها القاري في المتوسط سفينة أبحاث لشركة إيطالية

ذكرت وكالة "الأناضول" أن وحدات بالقوات البحرية التركية أبعدت سفينة أبحاث دخلت دون تصريح الجرف القاري الذي تعتبره تركيا تابعا لها في البحر الأبيض المتوسط.

إقرأ المزيد

ونقلت "الأناضول" عن معلومات قالت إنها حصلت عليها من وزارة الدفاع التركية، اليوم الاثنين، أن "إدارة جنوب قبرص الرومية أعلنت في 29 سبتمبر الماضي إخطار "نافتكس" الخاص بأنشطة سفينة "Nautical Geo" للأبحاث".

وقالت إنه "نظرا لأن معظم العمل المتوخى تنفيذه يقع ضمن الجرف القاري التركي، ولعدم التنسيق مع تركيا في هذا الشأن، جرت محاولات عبر القنوات الدبلوماسية مع إيطاليا، حيث تتمركز الشركة المالكة للسفينة، ومع مالطا التي ترفع السفينة علمها".

كما تم إعلام البحارة بضرورة التنسيق مع تركيا في هذا العمل عبر إخطاري "نافتكس" و"نوتمار" في 1 أكتوبر الجاري.

ورغم هذه المبادرات من تركيا، حاولت سفينة الأبحاث "Nautical Geo" صباح الأحد دخول الجرف القاري التركي دون تصريح.

وبناء عليه قامت سفينة تابعة للبحرية التركية بتحذير "Nautical Geo"، ثم إخراجها من الجرف القاري.

وأشارت "الأناضول" إلى أن قوات البحرية التركية منعت أيضا الأسبوع الماضي السفينة المذكورة من القيام بأنشطتها في الجرف القاري الواقع شرقي جزيرة كريت.

المصدر: "الأناضول"