بريطانيا.. تحذير من استمرار أزمة الوقود لأسبوع إضافي

حذر تجار الوقود في المملكة المتحدة من أن أزمة الوقود قد تستمر لأسبوع آخر، على الرغم من تولي الجيش البريطاني مهمة توصيل الوقود للمساهمة في التعويض عن نقص حاد في سائقي الشاحنات.

وقال المدير التنفيذي لاتحاد تجار بيع البنزين بالتجزئة، غوردن بالمر: "في حين أن النقص قد انتهى تقريبا في بعض المناطق بما في ذلك إسكتلندا وشمال إنجلترا وميدلاندز، فإن "22 بالمئة من محطات الوقود في لندن وجنوب شرق البلاد تكافح لإعادة تخزين الوقود".

وأوضح بالمر أن "النقص المستمر في الجنوب الشرقي في البلاد يرجع إلى ارتفاع عدد السكان وانخفاض عدد محطات الوقود لكل فرد"، مشيرا إلى أن "الأمر قد يستغرق ما يصل إلى 10 أيام لإعادة تخزين المحطات، حتى بمساعدة القوات المسلحة".

المصدر: "الغارديان"