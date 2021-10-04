سفارة إيران في قبرص: مزاعم إسرائيل عن تدبير إيران محاولة لمهاجمة إسرائيليين بالجزيرة "لا أساس لها"

نفت السفارة الإيرانية في قبرص، اليوم الإثنين، مزاعم إسرائيل عن تدبير إيران محاولة لمهاجمة إسرائيليين بالجزيرة، مؤكدة أن هذه المزاعم "لا أساس لها".

وقالت السفارة الإيرانية في بيان إن "هذا النظام (الإسرائيلي) يقدم دائما مثل هذا الإدعاء الذي لا أساس له ضد جمهورية إيران الإسلامية".

وكان موقع "كاثيميريني" الإخباري القبرصي قد أشار في وقت سابق إلى أن رجال أعمال إسرائيليين تعرضوا مؤخرا لمحاولات اغتيال في قبرص وأن السلطات المحلية امتنعت عن الكشف عن القضية لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

هذا وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، أن "محاولة اغتيال الملياردير الإسرائيلي، تيدي ساغي، في قبرص، كانت محاولة إيرانية لاستهداف رجال أعمال إسرائيليين".

المصدر: "رويترز" + RT