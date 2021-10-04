مقتل 14 جنديا بهجوم مسلح استهدف وحدة للجيش شمال بوركينا فاسو

قتل 14 جنديا جراء هجوم مسلح استهدف وحدة عسكرية في مدينة يرغو شمال وسط بوركينا فاسو، حسبما أعلنته حكومة البلاد.

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قالت الحكومة إن مجموعة كبيرة من المسلحين المدججين بالسلاح قتلت 14 جنديا وأصابت 7 آخرين في هجوم شمال البلاد بالقرب من بلدة ييرغو في وسط إقليم سانماتنجا شمالا.

وأشارت الحكومة إلى أن هذه المنطقة سيطر عليها متشددون جهاديون مرتبطون بتنظيمي "القاعدة" و"داعش".

وذكرت مواقع إخبارية محلية أن عملية تمشيط جارية في المنطقة بحثا عن المهاجمين.

المصدر: "رويترز" + وكالات