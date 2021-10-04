بوركينا فاسو.. مقتل 8 جنود جراء هجوم مسلح استهدف وحدة للجيش شمال وسط البلاد

قتل 8 جنود في هجوم مسلح استهدف وحدة عسكرية في مدينة يرغو شمال وسط بوركينا فاسو، حسبما أوردت وسائل إعلام محلية ودولية.

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وقالت وكالات بوركينية إن الهجوم الذي وقع في حوالي الساعة الخامسة صباح اليوم الاثنين، خلف أيضا جريحين اثنين.

فيما نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر أمني محلي قوله إن عدد المصابين هو خمسة وإن حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع.

وأضافت الوكالة أن السلطات البوركينية لم تعلق بعد على الهجوم الذي لم تعلن أي جهة المسؤولية عنه حتى الآن.

وذكرت مواقع إخبارية محلية أن عملية تمشيط جارية في المنطقة بحثا عن المهاجمين.

المصدر: وكالات