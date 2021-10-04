الحكومة الإسرائيلية: إيران حاولت اغتيال الملياردير الإسرائيلي تيدي ساغي في قبرص

أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، أن "محاولة اغتيال الملياردير الإسرائيلي، تيدي ساغي، في قبرص، كانت محاولة إيرانية لاستهداف رجال أعمال إسرائيليين".

إقرأ المزيد

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء: "خلافا لبعض المنشورات التي صدرت أمس بشأن الحدث في قبرص، أوضحت نيابة عن الأجهزة الأمنية بأن هذه هي عملية إرهابية تم توجيهها من قبل إيران استهدفت رجال أعمال إسرائيليين يسكنون في قبرص"، لافتا إلى أن "محاولة اغتيال الملياردير الإسرائيلي، تيدي شجي، في قبرص، كانت محاولة إيرانية لاستهداف رجال أعمال إسرائيليين".

وكان موقع "كاثيميريني" الإخباري القبرصي قد أشار في وقت سابق إلى أن رجال أعمال إسرائيليين تعرضوا مؤخرا لمحاولات اغتيال في قبرص وأن السلطات المحلية امتنعت عن الكشف عن القضية لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

وكشف التقرير أنه "يشتبه في قيام مواطن روسي من أصل أذربيجاني يبلغ من العمر 38 عاما، بالتخطيط لاغتيال عدد من رجال الأعمال الإسرائيليين الذين يعيشون في العاصمة القبرصية نيقوسيا"، مؤكدا أنه "تم اعتقال هذا المواطن، وبحوزته مسدس وكاتم صوت، ومثل هذا المواطن أمام القضاء القبرصي في جلسة مغلقة لأسباب أمنية".

وأفادت القناة "12" العبرية بأن تيدي ساغي (49 عاما)، كان هدفا لمؤامرة اغتيال بسبب الديون التي يدين بها لشركائه التجاريين، مشيرة إلى أن "ساغي فر من البلاد في اللحظة الأخيرة، بعد أن حذرته السلطات ، بينما يُزعم أنه تم القبض على المشتبه به في قبرص بعد أيام عندما كان يمر عبر نقطة تفتيش "yios.Dometios" في نيقوسيا، من تركيا".

المصدر: "RT + "I24





